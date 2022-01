1896 gibt der Fußballverein FV Jena ein Regelheft heraus, das die ersten allgemein gültigen Regeln für den Fußball im Deutschen Kaiserreich festlegt. Eine wichtige Regel beinhaltet die Voraussetzung, dass Spielfelder frei von Bäumern und Sträuchern sein müssen. Die Spielfelder des Fußballklubs FV Jena befinden sich nämlich im Überschwemmungsgebiet der Jenaer Oberaue und sind deshalb größtenteils bewachsen. Die Jenaer Regeln sind noch heute im Regelwerk der FIFA nachzulesen. Der erste Fußballklub der Welt wurde mehr als 30 Jahre zuvor in England gegründet. 1874 gründet sich in Braunschweig der erste reine Fußballverein in Deutschland. Die Jenaer Regeln von 1896 legen fest, dass ein Fußballplatz frei von Bäumen und anderen Hindernissen sein muss. Bildrechte: Colourbox.de

Es soll Ordnung in die chaotischen juristischen Zustände des neuen Kaiserreichs bringen: Am 1. Januar 1900 tritt das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) in Kraft. Seine 2.385 Paragrafen vereinheitlichten das gesamte deutsche Privatrecht. Sie regeln Verträge, Eigentumsverhältnisse, Familienangelegenheiten und das Erbrecht.

Das Gesetzbuch bleibt im Kern selbst während der NS-Diktatur und in der DDR bestehen. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges gibt es im bundesdeutschen BGB dennoch einige Änderungen: So gibt es nun Paragrafen, die die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau sicherstellen, Verbraucherrechte stärken oder uneheliche Kinder im Erbrecht mitberücksichtigen. Laut "Spiegel" ist das BGB das "erfolgreichste deutschsprachige Buch der Neuzeit". Eines der meistverkauften Bücher in Deutschland: die Gesetzessammlung des BGB Bildrechte: IMAGO / bonn-sequenz

Am 1. Januar 1968 herrscht in vielen bundesdeutschen Geschäften Verwirrung. Waren und Dienstleistungen sollen von jetzt an mit zehn Prozent Mehrwertsteuer belegt werden. Es sei denn, es handelt sich um sogenannte Waren des täglichen Bedarfs, wie Lebensmittel, Bücher oder Fahrkarten. In diesem Fall zahlen Käuferinnen und Käufer fünf Prozent Mehrwertsteuer. Ärztliche Leistungen werden nicht besteuert. Noch im selben Jahr wird die MWSt um einen Prozentpunkt angehoben. Bis 2007 steigt der reguläre Steuersatz auf 19 Prozent, der ermäßigte beträgt seit 1983 sieben Prozent.

Die Mehrwertsteuer ist im Verkaufspreis enthalten und wird vom Käufer gezahlt. Der Verkäufer muss sie ans Finanzamt abführen. Zuvor galt die Umsatzsteuer mit einem wesentlich geringeren Prozentsatz, der sich jedoch in der Verkaufskette mehrfach addieren konnte. Die Mehrwertsteuer ist nach der Einkommenssteuer die wichtigste Einnahmequelle aus Steuern für öffentliche Haushalte.

Ein wiederkehrender Streitpunkt ist bis heute die Frage, auf welche Produkte der ermäßigte oder der reguläre Steuersatz gilt. So wurden Tampons und andere Periodenprodukte erst nach langer öffentlicher Diskussion im Januar 2020 in Deutschland als Waren des täglichen Bedarfs eingestuft. Ein Lokal in Frankfurt am Main informiert im Januar 1968 per Aushang, dass es trotz der neuen Mehrwertsteuer keinerlei Preiserhöhungen geben werde. Bildrechte: dpa