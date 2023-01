Am 31. Januar 1892 wird auf dem Berg Holmenkollen nördlich von Norwegens Hauptstadt Oslo die weltweit erste Skisprungschanze, der Holmenkollbakken, eingeweiht. 12.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wohnen dem Spektakel bei. Als Sieger geht der Norweger Arne Ustvedt mit einem Sprung von 21,5 Metern hervor. 1952 ist der Holmenkollen Austragungsort für die Olympischen Winterspiele. Bis heute finden auf dem Berg zahlreiche internationale Wettbewerbe in unterschiedlichen Disziplinen statt, darunter Skispringen, Nordische Kombination, Biathlon und Langlauf.

Am 31. Januar 1929 erscheint der Roman "Im Westen nichts Neues" von Erich Maria Remarque im Ullstein-Verlag. Das Buch handelt von einem jungen deutschen Soldaten, der die Schrecken des Ersten Weltkrieges hautnah erlebt. Der Antikriegsroman wird in über 50 Sprachen übersetzt. 1930 wird er vom US-Amerikaner Lewis Milestone verfilmt. Die Kino-Aufführung wird in Deutschland am 11. Dezember 1930 wegen "Gefährdung des Ansehens im Ausland" untersagt. Nach Hitlers Machtergreifung 1933 gehört "Im Westen nichts Neues" zur verbotenen Literatur in Deutschland. 2022 erscheint die erste deutsche Filmadaption von "Im Westen nichts Neues". Im Januar 2023 wird der Film in neun Kategorien für den Oscar nominiert.