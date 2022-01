Vom 18. bis 19. Januar 2007 tobt der schwere Orkan "Kyrill" über Mitteleuropa. Windböen bis zu 200 km/h reißen nieder, was nicht niet- und nagelfest ist, und richten erheblichen Schaden an. In Deutschland deckt der Orkan ganze Dächer ab, knickt Strommasten um und sorgt für massive Brachflächen in den Wäldern. Um die Bürger zu schützen, werden Betriebe, Behörden, Schulen und Kindergärten vorzeitig geschlossen. Trotzdem kommen in Deutschland mindestens 13 Menschen ums Leben. "Kyrill" wird zu einem der schlimmsten Stürme Deutschlands.