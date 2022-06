Am 29. Juni 1932 gründen vier sächsische Automobilunternehmen die Auto Union AG. Durch die Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er-Jahre gerieten viele Firmen in finanzielle Not. Um einer Insolvenz zu entgehen, entschieden sich Audi, DKW, Horch und Wanderer zur Fusionierung, die Marken bleiben jedoch eigenständig. Nach Opel war das Unternehmen der erfolgreichste Automobilkonzern in Deutschland bis zum Zweiten Weltkrieg. Nach dem Krieg endet die Geschichte der Auto Union AG. Aus den ostdeutschen Werken entstehen in der DDR der VEB Sachsenring Automobilwerke in Zwickau und in Zschopau das MZ-Motorradwerk. Die ehemaligen DKW-Chefs gründen in Ingolstadt 1948 die neue Auto Union GmbH, die 1965 an VW verkauft wird. 1985 kommt es zur Umbenennung in Audi AG.

Das Firmenlogo und heutige Audi-Logo, die vier verschlungenen Ringe, symbolisiert den Zusammenschluss. Bildrechte: dpa