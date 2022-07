Am 22. Juli 1987 geht die Sendung "Radio Glasnost - außer Kontrolle" erstmals auf Sendung. Ziel der Sendung ist es, Menschen in beiden deutschen Staaten über politische Entwicklungen, Missstände und oppositionelle Aktivitäten in der DDR zu informieren. Außerdem sendet "Radio Glasnost" Musik von DDR-Liedermachern sowie und Punkbands. Der private Alternativsender "Radio 100" mit Sitz in West-Berlin stellt den Sendeplatz für die DDR-Opposition zur Verfügung. Das einstündige Format wird ab August 1987 immer am letzten Montag des Monats zwischen 21 und 22 Uhr ausgestrahlt. Viele der Beiträge werden in der DDR aufgenommen und nach West-Berlin geschmuggelt. Initiator und Koordinator der Sendung sind der "Radio 100"-Redakteur Dieter Rulff und der ausgebürgerte DDR-Bürgerrechtler Roland Jahn. Schnell gerät die Sendung in den Blick der Stasi. Die Mitarbeiter des MfS intallieren beispielsweise Störsender, um der vermeintlichen Bedrohung entgegenzuwirken. Die Versuche, die Sendung zum Schweigen zu bringen, scheitern. 27 Ausgaben von "Radio Glasnost" werden bis Anfang 1990 gesendet.

Am 22. Juli 1953 macht das Oberste Gericht der DDR Urteile rückgängig, die Beteiligte am Volksaufstand vom 17. Juni freisprechen. Wenige Tage zuvor war Hilde Benjamin Justizministerin der DDR geworden. Wegen ihrer harten Urteile wird sie auch "Rote Hilde" genannt. Ihr Vorgänger Max Fechner hatte sich am 30. Juni in einem Interview mit dem SED-Parteiblatt "Neues Deutschland" gegen die Strafverfolgung der Protestierenden ausgesprochen. Daraufhin wurde er als "Feind des Staates und der Partei" seines Amtes enthoben, aus der SED ausgeschlossen und verhaftet. Wegen "Verbrechen gegen den Staat" wird er 1955 zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Hilde Benjamin übernahm seinen Posten am 15. Juli 1953. Sie überwacht alle Strafverfahren, die mit den Protesten in Verbindung stehen. Etwa 15.000 Personen werden festgenommen und über 1.500 Aufständische von DDR-Gerichten verurteilt – zwei zum Tode. Am 17. Juni 1953 demonstierten rund eine Millionen DDR-Bürgerinnen und Bürger gegen die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der ostdeutschen Republik. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am 22. Juli 1946 kehren die ersten deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion zurück. Viele litten an Unterernährung und Krankheiten. Die ehemaligen Wehrmachtsoldaten treffen zunächst im Lager für Heimkehrer in Gronenfelde bei Frankfurt an der Oder ein. Von dort aus werden sie in ihre Heimatstädte gebracht. Für Kriegsgefangene aus den anderen Besatzungszonen - und später den Bundesländern - entstehen zu diesem Zweck Grenzdurchgangslager. Die aus der Sowjetunion Entlassenen werden vielerorts euphorisch empfangen – auch NS-Verbrecher, die sich unter den Rückkehrern befinden. Die letzten deutschen Kriegsgefangenen dürfen die Sowjetunion erst 1955 verlassen. Insgesamt gerieten nach dem Zweiten Weltkrieg über drei Millionen Deutsche in sowjetischen Gewahrsam. Nur zwei Drittel überleben. "Deutschland grüßt Euch" steht auf einem Schild über dem geöffneten Schlagbaum des Entlassungslagers Gronenfelde bei Frankfurt an der Oder. Die aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassenen Heimkehrer treten von hier aus die Reise in ihre Heimatorte an. Bildrechte: dpa

Am 22. Juli 1922 beginnt das erste Deutsche Arbeiter-Turn- und Sportfest in Leipzig. Das Sportfest soll dem Gemeinschaftsgeist und der Gesundheit der Arbeiterklasse dienen. Auf Initiative des 1893 in Gera gegründeten Arbeiter-Turn- und Sport-Bund treffen sich 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis zum 25. Juli 1922. Selbst aus dem Ausland reisen Gäste an, etwa aus Frankreich oder Finnland. Finnen beim Leipziger Turnfest 1922. Bildrechte: IMAGO / Arkivi