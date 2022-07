Am 20. Juli 1954 verschwindet der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Otto John, spurlos. Wenige Tage später verkündet er via DDR-Rundfunk seinen Übertritt in die ostdeutsche Republik. Dort will er sich für die Wiedervereinigung Deutschlands einsetzen. Außerdem warnt er vor dem wachsenden Einfluss früherer NSDAP-Mitglieder in Westdeutschland. Otto John war zu NS-Zeiten Widerstandskämpfer und an den Vorbereitungen des Stauffenberg-Attentats beteiligt. Am zehnten Jahrestag des misslungenen Anschlags verschwindet er in die DDR. Knapp 17 Monate später kehrt John in die Bundesrepublik zurück und behauptet, von der DDR-Regierung verschleppt worden zu sein. Wenige Tage später wird er verhaftet und wegen Landesverrats angeklagt. Der Bundesgerichtshof verurteilt ihn zu vier Jahren Zuchthaus. Bis zu seinem Tod bemüht sich John erfolglos um seine Rehabilitation.

Nachdem Otto John 1945 in die DDR abtaucht, erscheint er etwa 17 Monate später wieder in der BRD. Bildrechte: dpa