Im Potsdamer Abkommen von 1945 wurde die Demilitarisierung Deutschlands verfügt und zunächst auch in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) sehr ernst genommen. Für die Gewährleistung der inneren Sicherheit war die Deutsche Volkspolizei zuständig. In deren Aufgabengebiet fiel unter anderem die Schaffung einer Grenzpolizei, mit deren Aufbau 1946 begonnen wurde.

Am 16. Mai 1975 besteigt Junko Tabei als erste Frau in der Geschichte den Gipfel des Mount Everest. Tabei stammt aus Fukushima und gilt als eine der besten Bergsteigerinnen Japans. Sie wollte mit einer Gruppe von Bergsteigerinnen den Everest erklimmen. Obwohl ihr Camp dabei von einer Lawine verschüttet wurde, gelingt ihr der Aufstieg. Als erste deutsche Frau bezwingt Helga Hengge 1999 erfolgreich den Mount Everest.

Am 16. Mai 1991 unterzeichnen die Regierungen der Bundesrepublik und der Sowjetunion in Chemnitz ein Abkommen über das Ende der Sowjetisch-Deutschen Aktiengesellschaft (SDAG) Wismut. Das Abkommen sieht vor, die SDAG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umzuwandeln, ihre Gesellschafterin wird die Bundesrepublik. Der zugehörige Gesetzesentwurf tritt im Dezember 1991 in Kraft. Von 1946 bis 1990 förderte die Wismut Uran an Standorten in Sachsen und Thüringen. Die SDAG Wismut wurde damit viertgrößter Uranproduzent der Welt und war Grundlage der sowjetischen Atomindustrie. Die Wismut hinterlässt damit ein gewaltiges kulturelles Erbe. Ganze Landschaften wurden durch den Uranabbau zerstört, Wismut-Arbeiter kämpfen bis heute mit den gesundheitlichen Folgen ihrer Arbeitsbedingungen. Aufgabe der neu gegründeten Wismut GmbH wird es deshalb unter anderem, vom Uranabbau betroffene Gebiete wieder zu sanieren.