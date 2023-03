Am 15. März 1991 tritt der "Zwei-plus-Vier-Vertrag" zwischen Deutschland und den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges in Kraft. Der im September 1990 unterzeichnete Vertrag hatte den Weg zur deutschen Einheit frei gemacht und gewährte Deutschland volle staatliche Souveränität. Obwohl der "Zwei-plus-Vier-Vertrag" erst am 15. März 1991 in Kraft trat, konnte die deutsche Wiedervereinigung schon am 3. Oktober 1990 vollzogen werden. Bildrechte: imago images/Rainer Unkel

Am 15. März 1973 läuft erstmals die Erotikkomödie "Liebesgrüße aus der Lederhose" in westdeutschen Kinos. Der Film begründet das Genre der Lederhosenfilme und zieht ein Millionenpublikum an. Bereits 1970 feiert der als Aufklärungsfilm getarnte "Schulmädchen-Report" enorme Erfolge.

Am 15. März 1951 verordnet das Zentralkomitee der SED den "Sozialistischen Realismus" als Doktrin für die Kulturschaffenden der DDR. Der Kunststil ist von realistischen Darstellungen aus dem Arbeitsleben und von Themen der Technik dominiert. Die Kunstrichtung, bei der die Arbeiterklasse im Vordergrund stehen soll, wurde von der Sowjetunion vorgeschrieben. Das Ziel war die Vereinheitlichung der Kunstgattungen zum Aufbau des Sozialismus. Bekannte Vertreter waren Bernhard Franke und der DDR-Staatsmaler Willi Sitte. Bernhard Franke, Jungintelligenz in der Chemie, 1970 Bildrechte: imago/Werner Schulze

Am 15. März 1939 marschiert die deutsche Wehrmacht in Prag ein und besetzt die restlichen Teile von Böhmen und Mähren. Auf dem Gebiet wird ein von Deutschland abhängiges "Reichsprotektorat" gebildet. Die Slowakei wurde schon am Vorabend durch Drohungen dazu gebracht, sich als unabhängig zu erklären. Sie ist von nun an ein Satellitenstaat des Deutschen Reiches. Mit dem Einmarsch endet die Existenz der "Rest-Tschechei", wie Hitler die Tschechoslowakei nach der Abtrennung des Sudetenlandes am 30. September 1938 nannte.