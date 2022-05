Am 17. Mai 1990 tritt die Verordnung über Reisen von Bürgern der Bundesrepublik Deutschland und Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) in und durch die Deutsche Demokratische Republik in Kraft. Diese ermöglicht Bundesbürgern pass- und visafrei in die DDR einzureisen sowie vereinfachte Transitreisen. Um die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik zu passieren, benötigen Bundesbürger lediglich einen Personalausweis. Diese Verordnung ist eine weitere Errungenschaft des 1971 unterzeichneten Transitabkommens zwischen DDR und BRD und vereinfacht erneut den Transitverkehr von zivilen Personen und Gütern entlang der innerdeutschen Grenze.