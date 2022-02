Am 5. Februar 1946 wird die Universität Leipzig nach dem Zweiten Weltkrieg feierlich wiedereröffnet. Der von den sowjetischen Besatzern eingesetzte Rektor ist Philosoph Hans-Georg Gadamer. Namhafte Exilanten wie Literaturwissenschaftler Hans Mayer und Philosoph Ernst Bloch lehren an der Universität. Mit Gustav Hertz forscht sogar ein Nobelpreisträger am Physikalischen Institut. Ende der 1940er-Jahre nehmen die SED und die Stasi vermehrt Einfluss auf die Universität und den Rektor. 1953 erfolgt dann die Umbenennung in Karl-Marx-Universität.

Der Paulinerhof, der Hof der Universität Leipzig, mit Leibnizdenkmal, im Hintergrund die zerstörte Grimmaische Straße, rechts im Bild die Rückfront der Paulinerkirche, aufgenommen 1946. Bildrechte: dpa