Am 14. Juli 2016 kommt Thomas Wagner, der Gründer des Leipziger Internet-Unternehmens Unister, bei einem Flugzeugabsturz in Slowenien ums Leben. Er ist geschäftlich nach Venedig gereist. Dort wird er Opfer eines Millionenbetrugs. Auf dem Rückflug nach Leipzig stürzt die Chartermaschine in den Julischen Alpen ab. Drei weitere Personen sterben. Das Luftfahrtbundesamt geht von schlechtem Wetter und damit verbundener Vereisung am Höhenleitwerk als Auslöser aus. Die Maschine ist für solche Bedingungen nicht zugelassen. Thomas Wagner, Gründer des Unternehmens Unister, 2012 in Leipzig. Das Unternehmen betrieb Reiseportale wie "fluege.de" oder "ab-in-den-urlaub.de". Bildrechte: dpa

Am 14. Juli 2002 findet der erste Internationale Elbe-Badetag statt. Der Elbe-Badetag ist Teil des Projekts "Lebendige Elbe" - eine Gemeinschaftsaktion der Deutschen Umwelthilfe und des Verlagshauses Gruner + Jahr. Ziel ist der Schutz des Gewässers und die Vernetzung der an der Elbe aktiven Organisationen zu fördern. In mehr als 50 Orten wird der Badetag gefeiert. Es springen Tausende Menschen zwischen Nordsee und Tschechien in die Elbe.

In der DDR war das Gewässer stark verschmutzt. Nach der Wiedervereinigung wurde viel Geld in die Flussrestaurierung investiert, wodurch die Wasserqualität steigt und nun an vielen Stellen entlang der Elbe wieder gebadet werden kann. Elbebadetag in Decin. Bildrechte: dpa

Am 14. Juli 1997 nimmt der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes und die dazu gehörige Dienststelle des Generalbundesanwaltes seine Arbeit in Leipzig auf. Mit dem Umzug wird der erste Wechsel einer bedeutenden Bundesinstitution nach Ostdeutschland vollzogen. Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) ist einer von derzeit sechs Strafsenaten des BGH. Er ist für Revisionen in Strafsachen für den Bezirk des Kammergerichts sowie für die Bezirke der Oberlandesgerichte Bremen, Dresden, Hamburg und Schleswig verantwortlich.

Die Dienststelle des Bundesgerichtshofs in Leipzig ist die 1909 erbaute Villa Sack. Bis Anfang der 1930er Jahre war sie der Familiensitz des Landmaschinenunternehmers Gustav Rudolph Friedrich Sack. Nachdem Auszug der Familie wurde das Gebäude von Leipziger Studenten und später von der Gestapo genutzt. Ab 1950 wurde die Villa Sack als Freizeiteinrichtung des VEB Schwermaschinenbau S. M. Kirow und als Versammlungsort der SED genutzt. Von 1995 bis 1997 erfolgten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen. Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes nimmt als erste bedeutende Bundesinstitution die Arbeit in Leipzig auf. Bildrechte: dpa