Am 4. März 1895 beginnt die erste Mustermesse der Welt in Leipzig. Sie löst traditionelle Warenmesse durch Musterschauen ab. Von nun an stellen die Händler ihre Waren nicht mehr zum Sofortkauf zur Schau, sondern bringen sogenannte Muster mit, die betrachtet und dann in großen Mengen bestellt werden können. Dadurch ist es möglich, viele unterschiedliche Produkte anzubieten. Die Mustermesse (kurz MM) macht die Stadt zum Welthandelsplatz: Es entsteht der neue Gebäudetyp des Messepalasts. Als erster Messepalast der Welt wird 1901 das "Städtische Kaufhaus" eröffnet. Mittlerweile hat sich die Messelandschaft geändert: Die Universalmesse wurde von der Fachmesse abgelöst. Seit 1996 finden die Fachmessen auf der neuen Messe im Norden Leipzigs statt. Die Alte Messe wird aktuell für rund 190 Millionen Euro saniert und soll 2025 fertig sein. Besucher auf dem Messegelände während der Leipziger Frühjahrsmesse. Bildrechte: dpa

Am 4. März 1936 tritt das Luftschiff "Hindenburg" seine Jungfernfahrt an, die etwas mehr als drei Stunden dauert. Im Mai 1937 stürzt es bei seiner Landung in Lakehurst (USA) ab. Die "Hindenburg" war eines der beiden größten jemals gebauten Luftfahrzeuge. Aus der "Hindenburg" konnten auch Briefe und Postkarten versendet werden. Das Luftschiff hatte seinen eigenen Poststempel. Bildrechte: imago/ZUMA Press

Am 4. März 1947 wird Uschi Brüning in Leipzig geboren. Mit 17 Jahren singt sie in der Amateurband "Studio Team", mit der sie durch Sachsen tourt. Da sie keine Zulassung zum Musikstudium bekommt, wird sie zunächst Gerichtssekretärin. In Berlin besucht sie ab 1969 eine Musikschule und singt in der Klaus-Lenz-Band. Ab 1970 arbeitet sie als Berufssängerin und tourt durch die gesamte DDR, seit 1975 mit ihrer eigenen Band. Ab 2015 tritt sie bis zu seinem Tod mit Manfred Krug auf. Für ihr Album "So wie ich" wird sie 2017 in der Kategorie Sänger/National für den Echo Jazz nominiert. Sängerin Uschi Brüning während eines Konzerts in Jena. Bildrechte: IMAGO / fotokombinat