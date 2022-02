Am 21. Februar 1947 wird in New York die erste Sofortbildkamera vorgestellt. Sie wird bei der Versammlung der Optical Society of America präsentiert. Der Erfinder Edwin Herbert Land und sein Unternehmen Polaroid entwickeln eine Kamera, die keinen Negativfilm braucht und die Bilder sofort produziert. Erhältlich ist der Fotoapparat ab 1948.