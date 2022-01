Die Unterzeichnung des Versailler Vertrages ist folgenreich für die deutsche Geschichte. Am 10. Januar 1920 tritt das Abkommen in Kraft, das den Ersten Weltkrieg offiziell beendet . Die Bedingungen des Vertrages haben die Siegermächte Frankreich, Großbritannien, USA und Italien untereinander ausgehandelt.

Mit der Unterzeichnung erkennt das Deutsche Reich an, die alleinige Kriegsschuld zu tragen. Die Deutschen müssen ein Siebtel ihres Staatsgebietes abtreten, darunter Elsass-Lothringen, Westpreußen, die Stadt Danzig und das Memelgebiet. Die Bevölkerung reduziert sich dadurch um zehn Prozent. Auch verliert das Reich alle seine Kolonien. Deutschland wird entmilitarisiert, die Heeresstärke stark begrenzt und alliierte Truppen besetzen Teile des Rheinlandes. Des Weiteren muss Deutschland nun für Jahrzehnte Reparationen an die Siegermächte leisten.

Oberstes Ziel des Bündnisses ist es, nach dem Ersten Weltkrieg, den Frieden aufrechtzuerhalten. Das Deutsche Reich tritt 1926 bei. Die Idee des Völkerbundes geht zurück auf das "14-Punkte-Programm" des US-Präsidenten Woodrow Wilson, das Grundzüge einer Friedensordnung beinhaltet. Doch die USA selbst treten dem Bündnis nie bei. Als sich der Faschismus in Europa ausbreitet und 1939 der Zweite Weltkrieg beginnt , gilt der Völkerbund als gescheitert. In der Konsequenz wird der Völkerbund im April 1946 aufgelöst.

Der Luxusdampfer, benannt nach KPD-Mitbegründer Fritz Heckert, sticht 1961 das erste Mal in See. Er bietet Platz für 369 Passagiere und hat sogar zwei Schwimmbäder. Ingesamt befördert er mehr als 63.000 Passagiere und legt in 24 Ländern an. Ab 1972 dient er in Stralsund und Greifswald dauerhaft als Wohnschiff.