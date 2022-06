Am 17. Juni 1991 unterschreibt Bundeskanzler Helmut Kohl und Polens Staatschef Jan Krzysztof Bielecki den "Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit". Er hat insgesamt 38 Artikel, in denen beschrieben wird, wie sich die Beziehungen beider Länder auf politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene entwickeln sollen. Dabei sollen die Beziehungen beider Länder stets in einem europäischen Kontext stehen, wobei Deutschland sich verpflichtet, den Polen auf ihrem Weg in die Europäische Gemeinschaft "nach Kräften" beizustehen. Nationale Alleingänge solle es künftig nicht mehr geben. Polen und Deutsche schwören sich, niemals wieder Waffen aufeinander zu richten.

Am 18. Juni 1969 wird in der Bundesrepublik der Sexualkunde-Atlas für das neue Fach Sexualkunde an Schulen vorgestellt. Erst ein Jahr zuvor, am 3. Oktober 1968, veröffentlichte die Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik eine "Empfehlungen zur Sexualerziehung in den Schulen". Zuvor gab es in den meisten Bundesländern nur unzureichende Verordnungen zur schulischen Sexualerziehung. Der Sexualkunde-Atlas entstand im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums unter Käte Strobel (SPD) und wird genauso wie das Schulfach kontrovers diskutiert: Die evangelische Kirche begrüßt den Aufbruch zu einer liberalen Sexualerziehung, die katholische Kirche und konservative Kreise üben heftige Kritik. In der DDR sieht man das entspannter. Dort stand Sexualkunde bereits seit 1959 im Lehrplan. Die SPD-Politikerin Käte Strobel stellt 1969 in Bonn den Sexualkunde-Atlas für den Schulunterricht vor. Bildrechte: dpa

Am 18. Juni 1962 hat die Puppenfigur Pittiplatsch seinen ersten Abendgruß-Auftritt im Deutschen Fernsehfunk. Der freche kleine Kobold wurde vom Autoren-Ehepaar Ingeborg und Günther Feustel erdacht und von der Künstlerin Emma-Maria Lange für die DDR-Kindersendung "Meister Nadelöhr erzählt Märchen" gestaltet. Geführt und gesprochen wird Pittiplatsch von Puppenspieler Heinz Schröder. Mit seinen zwei Freunden Ente Schnatterinchen und Hund Moppi hat der Kobold Auftritte in verschiedenen Sendungen wie dem Sandmännchen. Die humorvolle Dreierkonstellation begeistert Millionen Kinder in der DDR – und noch heute in der Bundesrepublik. Am 17. Juni 2022 feiert der kleine liebenswerte Kobold Pitti (m.) seinen 60. Geburtstag. Bildrechte: rbb/TRIKK17/Svenja von Schultzendorff