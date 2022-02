Am 15. Februar 2021 treten in Sachsen angepasste Corona-Regeln in Kraft. In einigen Bereichen werden die Schutzbestimmungen gelockert. In Dresden dürfen sich die Menschen beispielsweise wieder weiter als 15 Kilometer weg von ihrer Wohnung oder ihrem Arbeitsort entfernen. Bewegung im Freien, Einkaufen und Individualsport sind bei der Aufhebung des 15-Kilometer-Radius wieder an jedem gewünschten Ort möglich. Voraussetzung ist die Unterschreitung der 7-Tages-Inzidenz im Landkreis auf unter 100. Außerdem wird in Sachsen der Abholservice "Click and Collect" im Handel erlaubt. Auch Grundschulen dürfen wieder öffnen.