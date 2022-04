Am 29. April 1914 wird Walter Janka geboren. Sozialisiert und politisiert wird er durch seine Familie, die dem Arbeitermilieu zuzuordnen ist. Wie seine Brüder, unterstützt auch er die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) und wird 1930 politischer Leiter des Kommunistischen Jugendverbands (KJVD) in Chemnitz. Sein Bruder Albert wird 1933 von Nationalsozialisten ermordert. Wegen seines kommunistischen Engagements wird auch Walter Janka von der Gestapo verhaftet. Es folgen Zuchthaus in Bautzen und sechs Monate im KZ Sachsenburg. 1936 geht Janka in die Spanische Republik, um sich am Spanischen Bürgerkrieg zu beteiligen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs kehrt er 1947 nach Deutschland zurück. Wenig später tritt er sein Amt als Generaldirektor der DEFA an. Anfang 1952 übernimmt er die Leitung des Aufbau-Verlages. Er wird ein erfolgreicher Verleger und macht den Lesern in der DDR auch westliche Autoren zugänglich. 1957 wird Walter Janka zusammen mit Heinz Zöger, Chefredakteur des "Sonntag", seinem Mitarbeiter Gustav Just und dem Rundfunkredakteur Richard Wolf angeklagt und schließlich verurteilt. Sie alle werden beschuldigt, Mitglieder einer Gruppe zu sein, "die auf der Grundlage einer konterrevolutionären Konzeption das Ziel verfolgte, die Staatsmacht der DDR zu liquidieren". Janka bekommt die höchste Strafe und muss für fünf Jahre in verschärfte Einzelhaft in Lichtenberg und Bautzen. Damit ist die Karriere des Kommunisten vorerst beendet. Aufgrund öffentlicher Proteste wird er 1960 frühzeitig aus der Haft entlassen und kann anschließend als Dramaturg bei der DEFA arbeiten. Bis 1972 findet jedoch keine Erwähnung seines Namens in Verbindung mit den Produktionen statt. 1990 wird Walter Janka rückwirkend freigesprochen. Er stirbt 1994.