Am 8. Juli 1990 findet vor 60.000 Zuschauern das 52. Motorsport-Rennen auf dem alten Sachsenring statt. Doch es ist auch das letzte Rennen. Der 1927 eröffntete Sachsenring entwickelt sich in 63 Jahren zu einer der traditionsreichsten Rennstrecken in ganz Deutschland. Das Besondere an der "Naturstrecke" ist, dass sie durch den Ort Hohenstein-Ernstthal an Bäumen, Häusern und Bordsteinen vorbei führt. Ausreichende Sicherheitszonen und Sturzräume für die Fahrer gibt es dabei nicht. Auf der gefährlichen 8,6 Kilometer lange Strecke kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen. Auch bei dem letzten Rennen am 8. Juli 1990 verlieren drei Fahrer ihr Leben. Es folgt eine sechsjährige Pause, die zum Umbau genutzt wird. Die neue Strecke, die den Namen "Sachsenring" erbt, wird 1996 eröffnet. Seit 1998 ist dort die Motorrad-WM beheimatet.