Am 16. März 1962 schießt die Sowjetunion den ersten Kosmos-Satelliten in den Weltraum. Mit Kosmos 1 beginnt die größte Serie für zivile und militärische Raumflugkörper der Welt. Sie startet vom Testgelände Kapustin Jar und wiegt nur 315 kg.

Bis 1989 werden mehr als 2.000 unbemannte Satelliten und Raketen von der UdSSR ins All geschickt. Im Kalten Krieg findet das Wettrüsten zwischen den Sowjets und den Amerikanern mit dem Weltraum einen weiteren Schauplatz.