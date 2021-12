DDR-Bürger können 1977 erstmals auch Westfernsehen in Farbe empfangen. Sesamstraße, ZDF Hitparade oder Beat Club sind nun bunt. Davor gab es nur DDR-eigene Sendungen in Farbe. Das ändert sich 1977 stillschweigend mit dem Einbau des westdeutschen PAL-Systems in die neuen DDR-Fernseher. Denn die Staatsführung kann den massenhaften Konsum westdeutscher Fernsehprogramme nicht mehr verbieten. Die neuen TV-Geräte sind jedoch für die meisten DDR-Bürger mit mehr als 6.000 Mark unerschwinglich.