Am 23. März 2001 wird die russische Raumstation "Mir" (Frieden) zum kontrollierten Absturz gebracht. Trümmerteile, die nicht zuvor verglühten, stürzen um 7 Uhr mitteleuropäischer Zeit in den Pazifik. Die "Mir" ist 1986 zu Forschungszwecken in den Weltraum gestartet und gilt als Prestigeprojekt der sowjetischen Raumfahrt. Im Kalten Krieg soll sie der Sowjetunion einen entscheidenden Vorteil beim Wettlauf ins Weltall verschaffen. Zu dieser Zeit ist sie die größte ständig bemannte Raumstation. Mit den Jahren häufen sich die Pannen an Bord. Nach 15 Jahren im All und 86.000 Umrundungen der Erde ist das Ende der "Mir" gekommen. Bereits drei Jahre zuvor, 1998, ist die Internationalen Raumstation ISS gestartet.