Am 6. September 1957 bringt sich der 23-jähirge Franz Hammer, letztes inhaftiertes Mitglied der Jenaer Schüler-Widerstandsgruppe "Weiße Rose", in der Strafanstalt Waldheim um. Der 1933 geborene Hammer trat im Jahr 1949 in die LDPD (Liberal-Demokratische Partei Deutschlands) ein und engagierte sich aktiv in unterschiedlichen Funktionen. 1950 veranstaltete er mit anderen erste Protestaktionen bevor er Anfang 1951 mit weiteren Schülern eine Widerstandsgruppe gründete. Sie nannten sich "Weiße Rose" in Anlehnung an die Widerstandsgruppe um die Geschwister Scholl im Nationalsozialismus. Ihr Ziel war es, die Bevölkerung - durch Flugblätter - über das politische Regime der DDR aufzuklären.

1953 nahm Hammer aktiv an den Demonstrationen am Volksaufstand des 17. Juni in Jena teil. Danach begann die Stasi gegen ihn zu ermitteln und unterstellte ihm, dass er ein französischer Spion sei. Hammer und weitere Mitglieder wurden 1954 verhaftet und als "Terroristengruppe" und wegen vermeintlicher Spionage angeklagt. Nach der dreitägigen Verhandlung im Februar 1955 wurde Hammer zu zehn Jahren Haft verurteilt. In der Nacht vom 5. zum 6. September 1957 erhängte er sich.

Am 6. September 1961 endet die Gründungskonferenz der Bewegung der Blockfreien Staaten in Belgrad. Mitten im Kalten Krieg trafen sich Vertreter von 25 Staaten auf Initiative des jugoslawischen Präsidenten Tito. Drei Wochen nach dem Mauerbau begann die Konferenz am 1. September. Viele der Staaten, vorrangig aus Asien und Afrika, waren erst seit kurzem unabhängig. Am Ende der Konferenz stand eine 27-Punkte-Erklärung, in der die Staaten Unabhängigkeit, Abrüstung und ein Verbot von Massenvernichtungswaffen fordern. Die steigende Anzahl der Mitglieder und viele unterschiedliche Interessen erschweren jedoch eine konstruktive Zusammenarbeit. Heute zählt das Bündnis - das nach Auflösung des Warschauer Paktes an Bedeutung verlor - 120 Mitglieder. Tito (rechts) und Autor Bogdan Crnobrnja eröffnen die erste Gipfelkonferenz der Blockfreien Bewegung am 1. September 1961. Bildrechte: imago/ZUMA/Keystone