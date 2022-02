1989 durchbrechen drei DDR-Bürger in Ost-Berlin mit einem LKW das Sperrgebiet zur Spree, um in den Westen zu gelangen. Zwei von ihnen gelingt die Flucht durch den Fluss, ein Dritter wird von Grenzern aus dem Wasser geholt, obwohl er schon an der westlichen Ufermauer klammerte. Die Westmächte verurteilen die Festnahme als "eklatante Menschenrechtsverletzung". Der gefasste 21-Jährige wird im April zu vier Jahren Haft verurteilt, doch nur wenige Monate später fällt die Mauer zwischen Ost und West. Zwischen Mauerbau und Mauerfall gelingt mindestens 5.075 DDR-Bürgern die Flucht durch die Sperranlagen nach West-Berlin.