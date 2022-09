Am 5. September 1977 entführen RAF-Terroristen Hanns Martin Schleyer in Köln. Der Arbeitgeberpräsident geriet wegen seiner NS-Vergangenheit in den Fokus der RAF. Bei der Entführung werden Sicherheitsbeamte und Schleyers Fahrer erschossen. Die Entführer verlangen die Freilassung von elf inhaftierten Mitgliedern der RAF, darunter Andreas Baader und Gudrun Ensslin. Die Bundesregierung beschließt jedoch, der Forderung nicht nachzukommen. Nachdem die Entführung der Lufthansa-Maschine "Landshut" am 18. Oktober scheitert - die Flugzeug-Entführung sollte den Forderungen der RAF Nachdruck verleihen - bringen sich drei inhaftierte RAF-Mitglieder um. Daraufhin wird Hanns Martin Schleyer ermordet. Sein Leichnam findet man einen Tag später in einem Kofferraum. Die Beisetzung findet am 25. Oktober in Stuttgart unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit statt.

Der entführte Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer unter dem Logo der RAF (Rote Armee Fraktion). Bildrechte: dpa