Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: Am 23. Juni wird in einem Berliner Hotel das denkmalgeschützte ehemalige Konsulat der USA in Eibenstock versteigert. Der Startpreis liegt bei 95.000 Euro, wie eine Mitarbeiterin der Deutschen Grundstücksauktionen AG dem MDR bestätigt. Bei der Versteigerung des repräsentativen Gebäudes kommt auch ein Stück sächsischer Geschichte unter den Hammer. Diese erklärt, warum die weltbeherrschende Industriemacht Amerika sich um die Jahrhundertwende für die Erzgebirgsstadt interessierte.

Das frühere amerikanische Generalkonsulat kümmerte sich von 1891 bis 1908 um den Export der begehrten Stickereien aus Eibenstock. Bildrechte: MDR/Wiebke Müller

Wer heute in die 7.000-Einwohnerstadt Eibenstock reist, kommt an dem stadtbildprägenden, etwa 1883 errichteten und unter Denkmalschutz stehenden Gebäude in der Schulstraße kaum vorbei. Die sanierungsbedürftige Fassade des alten amerikanischen Konsulates spiegelt nur noch wenig vom alten Glanz wieder. Von diesem erzählt unweit des Konsulates die Dauerausstellung im Stickereimuseum in Eibenstock.

Eine kleine Nadel für geschickte Hände

Im Stickereimuseum in Eibenstock schaltet Museumsmitarbeiterin Andrea Barth regelmäßig historische Maschinen für Gäste an. Ihnen zeigt sie auch die kleine Häkelnadel, der das sächsische Städtchen seinen Wohlstand zu verdanken hat. "Mit dieser Häkelnadel sind feine Stickereiarbeiten auf eingespannten Stoffen möglich. Diese Technik nennt man Tambourieren", erklärt Andrea Barth an einem der ausgestellten Handarbeitstische mit einem Stoffrahmen. Anders als beim Klöppeln, mit dem viele der berühmten "Spitzen" aus der sächsischen Stadt Plauen hergestellt wurden, konnten beim Tambourieren auch Perlen, Pailetten und Flitterfäden verarbeitet werden. Ein Vorteil, der sich später in der Kleidermode auszahlen sollte.

Andrea Barth führt Gäste durch das Stickereimuseum in Eibenstock und erklärt ihnen die Handarbeitstechnik. Bildrechte: MDR/Wiebke Müller

Sticken gegen den Hungertod - Wohltäterin kam aus Kloster

Ein Holzschnitt im Stickereimuseum Eibenstock zeigt Clara Angermann (linke Figur) bei ihrer Lehrtätigkeit. Bildrechte: MDR/Wiebke Müller Die kunstvolle Stickerei lernten die Eibenstocker Frauen von Clara Angermann. Die verwaiste Försterstochter kam 1775 aus einem polnischen Kloster zu ihrem Onkel, einem Förster, nach Sachsen. "Zu dieser Zeit herrschte in Eibenstock eine Hungersnot aufgrund von hoher Arbeitslosigkeit und dem Niedergang des Bergbaus. Fast die Hälfte der Bevölkerung ist damals verstorben", erklärt Andrea Barth.

Als die Arbeit im Bergbau 1760 drastisch zurück ging, kamen Not und Armut in Eibenstock und Umgebung auf. Viele Menschen mussten die Not mit ihrem Leben bezahlen. Im Jahre 1772 kostete ein Brot vier Groschen und fünf Pfennige, aber der Tageslohn betrug damals nur zwei Groschen und drei Pfennige. Demzufolge konnten sich die Menschen nicht täglich ein Brot kaufen. Stickereimuseum Eibenstock Internetseite des Stickereimuseums Eibenstock

Manche Bergleute begannen aus der Not heraus mit dem Schnitzen - der Beginn der weltberühmten Holzkunst. Viele Menschen in Eibenstock fanden einen anderen Ausweg. Aus Mitleid und Hilfsbereitschaft gab Clara Angermann den Notleidenden Unterricht in der Stickereitechnik, die sie selbst im Kloster erlernt hatte. Damit schuf sie für die notleidenden Eibenstocker einen neuen Wirtschaftszweig, der für viele ansässige Familien zum Broterwerb wurde. "Clara Angermann wird bis heute 'Wohltäterin von Eibenstock' genannt", berichtet Andrea Barth und zeigt auf eine geschnitzte Holzfigur Angermanns, die im Museum ausgestellt ist.

Arbeitslose Bergleute werden zu fliegenden Händlern

Schon bald sprossen Stickereistuben aus dem Boden. Die arbeitslos gewordenen Männer aus dem Bergbau trugen die von ihren Frauen und wohl auch Kindern angefertigten Waren als fliegende Händler zu Märkten und Modehäusern. Den großen Weltruhm für ihre Handarbeitstechnik sollte die zehnfache Mutter Clara Angermann (1753-1803) nicht mehr erleben. Doch im heutigen Eibenstock bleibt sie unvergessen. Die Stadt plant einen jährlichen Ehrentag für Clara Angermann. Und ihr Name fand Eingang in die Datenbank prominenter Sachsen des Institutes für Sächsische Geschichte und Volkskunde. Das Stickereimuseum in Eibenstock hat Fotos, Mode und historische Maschinen aus Zeit, als Stickereiwaren aus dem Ort weltberühmt waren. Bildrechte: MDR/Wiebke Müller

Der Durchbruch kam auf Weltausstellung in Chicago

In Zeiten ohne Computer, Fernsehen und Social Media waren Weltausstellungen der größte Marktplatz an Informationen, Innovationen und manchmal Sensationen. Wie der Eiffelturm, der zum Wahrzeichen der Weltausstellung in Paris 1889 wurde. Der Weltruhm kam vier Jahre später mit der Weltausstellung in Chicago, berichtet Eibenstocks Stadtsprecherin Susanne Schlesinger. Diese gigantische Industrie- und Handwerksschau auf amerikanischem Boden fand 1893 statt, mit 70.000 Ausstellern aus 46 Nationen, wie der „Deutschlandfunk“ in einem Rückblick berichtete. Händler aus Eibenstock durften dort auf Einladung ihre Stickereiwaren ausstellen. In deren Heimatstadt hatte etwa zwei Jahre vor der Eröffnung der Weltausstellung das amerikanische Generalkonsulat geöffnet. Vermutlich durch dessen Vermittlung konnten die Eibenstocker sich mit ihren Bunt- und Perlstickereien in Chicago präsentieren.

Händler aus Eibenstock gewann amerikanischen Award

Das Stickereimuseum zeigt das historische Fotos eines der Messestände. Daneben hängt eine amerikanische Urkunde. Sie dokumentiert die Verleihung eines amerikanischen Ausstellerpreises für einen Stickereihändler aus "Eibenstock, Germany" auf der Weltausstellung. Historische Ansicht der Weltausstellung in Chicago von 1893. Hier wurden die ausgestellten Stickereiwaren aus dem sächsischen Eibenstock weltberühmt. Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Zur Zeit der Weltausstellung in Chicago unterhielten die USA in Sachsen und Mitteldeutschland bereits ein ganzes Netz an Konsulaten. Beispielsweise seit 1826 in der Messestadt Leipzig, ab 1837 auch in Dresden oder seit 1867 in Chemnitz. Im Jahr 2011 würdigte die amerikanische Botschaft in Deutschland mit einer Broschüre die "185 Jahre US-Konsularische Vertretungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen". Darin steht: "Zu Beginn des 20. Jahrhunderts beherbergte die Region vierzehn amerikanische Konsularvertretungen." Neben den drei sächsischen Großstädten gab es Konsulate in Annaberg, Erfurt, Gera, Glauchau, Magdeburg, Markneukirchen, Plauen, Sonneberg, Weimar und Zittau.

Leipziger Generalkonsul besuchte 2022 Eibenstock

Im April 2022 besuchte der Leipziger US-Generalkonsul Kenichiro Toko die Stadt Eibenstock und ließ sich von Bürgermeister Uwe Staab das historische Konsulat vor Ort zeigen. Dort beschreibt für Besucher und Besucherinnen eine Tafel die Geschichte des Gebäudes und zeigt eine historische Ansicht. Auf Anfrage von MDR ZEITREISE würdigte Toko die "langjährigen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und dieser Region", für die auch das frühere Konsulat in Eibenstock stehe.

Der amerikanische Generalkonsul von Leipzig, Kenichiro Toko (links) besuchte im April 2022 die Stadt Eibenstock und ließ isch von Bürgermeister Uwe Staab das historische Generalkonsulat von Eibenstock Bildrechte: USA-Generalkonsulat Leipzig

Das ehemalige US-Konsulat in Eibenstock steht für die langjährigen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und dieser Region. Heute fördern wir den Austausch in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Bildung und Kultur von unserem Standort in Leipzig aus weiter. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr 196 Jahre konsularische Beziehungen zwischen den USA und Mitteldeutschland und 30 Jahre seit unserer Wiedereröffnung feiern. Kenichiro Tako Amerikanischer Generalkonsul in Leipzig

Mit Stickereiboom kam Anschluss an die Eisenbahn

Der Erfolg für die Stickereien aus Eibenstock in Chicago kurbelte die Exporte an. 1905 bekam der kleine Ort im Erzgebirge einen direkten Eisenbahnanschluss, dessen Einweihung feierlich begangen wurde. Grundlage war eine 1902 erlassene Verordnung der sächsischen Regierung, wie das Internetportal "Bimmelbahn" zu berichten weiß. Bis dahin mussten Waren beschwerlich mit Pferdefuhrwerken entlang einer steilen Strecke von und zu dem Ort befördert werden. Denn der 1875 gebaute Bahnhof für die Stadt Eibenstock entlang der Strecke von Chemnitz über Aue nach Adorf befand sich mehrere Kilometer weit von der Stadt entfernt im Tal der Zwickauer Mulde.

Charleston-Mode befeuert Stickerei-Boom

Auch die in den Zwanziger Jahren aufkommende Charleston-Musik und -Mode befeuerten den Verkauf der Eibenstocker Stickereien. Beides schwappte über den Großen Teich aus Amerika ins deutsche Kaiserreich und sorgte für einen Aufschwung des Nacht- und Partylebens mit freizügiger Kleidung vor allem bei weiblichen Gästen. Viele der glitzernden Abendkleider waren mit der Bunt- und Perlstickerei aus Eibenstock verziert.

In der Erzgebirgsstadt hatten inzwischen Stickereimaschinen Einzug gehalten, die teilweise per Lochkarte gesteuert, die vielfältigen Muster auf den Stoff aufbrachten. Einige davon sind noch im Stickereimuseum zu besichtigen.

Stickereien wie diese machten Eibenstock um 1900 berühmt. Bildrechte: MDR/Wiebke Müller

Um 1900 zählte Eibenstock 57 Stickereifabriken

Aus dem anfänglich bescheidenen heimischen Gewerbe entwickelte sich so im Laufe der Zeit eine blühende Stickindustrie, die Eibenstock Weltruhm und Wohlstand brachte. Von 1900 bis 1914 wuchs die Zahl der Stickereibetriebe im Ort von 19 auf 57 Fabriken an. Eine davon befand sich im Hinterhof des US-Konsulates. Sie wurde laut Versteigerungskatalog inzwischen abgerissen.

Laut der Informationstafel am Konsulat führte der Erste Weltkrieg zu einem "ersten Zusammenbruch der Stickerei-Industrie sowie auch der gesamten sächsischen Textilindustrie." Obwohl sich einige Fabriken erholten, sollte die alte Blüte demnach "nicht mehr zurückkehren". Das Eibenstocker Konsulat war bereits 1908 aufgrund einer Neustrukturierung dem Konsulat in Plauen zugeordnet worden.

Heute noch zwei Stickereifabriken in Eibenstock

Einen erneuten Aufschwung gab es nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Anzahl der Stickereifabriken in Eibenstock wuchs laut Museums-Expertin Andrea Barth während der DDR-Zeit auf bis zu 62 Fabriken an. "Heute gibt es noch zwei Stickereifabriken im Ort", berichtet Barth.

Aus Stickereimuseum wird ein "Schatzhaus"

So gesehen, ist es konsequent, dass das Stickereimuseum seinen Namen ändert. "Das Museum heißt ab September 2022 'Schatzhaus Erzgebirge'. Wir wollen das Museum breiter aufstellen", erklärt Stadtsprecherin Susanne Schlesinger der Redaktion von MDR ZEITREISE. Das Thema Stickerei werde weiter einen zentralen Platz in der Ausstellung einnehmen, doch werden Exponate aus dem Kunsthandwerk und anderer Kunst stärker einbezogen.

Eibenstock hofft auf Sanierung seines historischen Konsulates