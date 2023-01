Amalie Dietrich Eine Forscherin aus Sachsen ignoriert gesellschaftliche Konventionen

Mit dieser Pinnwand in Rockwell erinnern die Aborigines an die Siebenlehner Naturforscherin.

Mit dieser Pinnwand in Rockwell erinnern die Aborigines an die Siebenlehner Naturforscherin.

Mit dieser Pinnwand in Rockwell erinnern die Aborigines an die Siebenlehner Naturforscherin. Bildrechte: Birgit Scheps-Bretschneider

Die Knochen gelangen nach der Begutachtung durch Virchow ins Leipziger Völkerkundemuseum, wo sie beim großen Luftangriff auf Leipzig verbrennen. Auch die Pflanzen- und Tiersammlung wird in alle Winde zerstreut. Godeffroys Museum geht sechs Jahre nach Amalie Dietrichs Rückkehr 1873 pleite und wird verkauft. Amalie Dietrich lebt wie in ihrer Siebenlehner Kindheit wieder in bescheidenen Verhältnissen bis zu ihrem Tod 1891 in Rendsburg.