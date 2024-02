Irene Bäger und Irmgard Kunze sind zwei Überlebende der Luftangriffe von 1945. Ihre Mütter wollen im Februar 1945 in der Frauenklinik im Johannstädter Krankenhaus ihre Kinder zur Welt bringen: Irmgard Kunze selbst und Irene Bägers kleine Schwester Helga. Die Frauenklinik wird an jenem Tag von einer Bombe zerstört. Für Irene Bäger endet mit der Bombardierung und dem Tod der Mutter ihre Kindheit. Irmgard Kunze und ihre Mutter haben Glück: Sie überleben beide.

13. Februar 1945: Um 21:45 Uhr ertönt der Fliegeralarm in Dresden. Es ist Faschingsdienstag und Irene Bäger, geborene Krüger, ist gerade einmal fünf Jahre alt. Tagsüber verbringt sie, als Rotkäppchen verkleidet, den Tag mit ihren Großeltern. Ihre Mutter liegt in der Frauenklinik des Johannstädter Krankenhauses. Es ist ein besonderer Tag für die Familie: Die kleine Schwester Helga ist zur Welt gekommen. Als der Alarm losgeht, liegt Irene längst im Bett. Ihre Großmutter weckt sie, zieht ihr hastig eine lange Hose über den Schlafanzug und bringt sie in den schützenden Keller. Dort harren sie mit den übrigen Hausbewohnern aus und warten darauf, dass der Luftangriff vorüber geht. In der ersten Angriffswelle wird das Wohnhaus der Großeltern verschont, doch später in der Nacht, gegen 1:30 Uhr fallen weitere Bomben.