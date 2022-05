Der Saale-Leipzig-Kanal ist heute eine 11 Kilometer lange Bundeswasserstraße, die allerdings plötzlich endet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Erst nach der Weltwirtschaftskrise, Anfang der 1930er-Jahre, beginnen die Arbeiten an dem Mega-Projekt, das Mitteldeutschland über Saale und Elbe mit Hamburg und seinem Überseehafen an der Nordsee verbinden soll. Die Nazis machen aus dem Plan für den "Südflügel" ein Arbeitsbeschaffungsprogramm. Es entstehen große Teile des Saale-Leipzig-Kanals und der modernste deutsche Binnenhafen, der Lindenauer Hafen in Leipzig, also in der Stadt, die nicht nur ans deutsche Binnenwasserstraßennetz, sondern an die Weltmeere will. Es wird außerdem fieberhaft daran gearbeitet, die Saale auszubauen. Großschleusen für neue 1.000-Tonnen-Frachter entstehen bei Wettin, in Bernburg und in Calbe. Und schließlich wird in Wüstenneutzsch Anfang der 1940er-Jahre ein Bauwerk begonnen, dass es so in Deutschland noch nicht gegeben hat: eine Schleusentreppe, deren Anlage sich über mehr als einen Kilometer weit ausdehnt. Mit zwei Kammern, einer oberen, einer unteren, jeweils 85 Meter lang. Mehr als achteinhalb Millionen Reichsmark teuer.