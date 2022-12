Mit dem Schlossneubau schafft sich der Kurfürst nicht nur ein repräsentatives Domizil für seine Jagdausflüge. Anlass für den Bau ist auch eine Auseinandersetzung mit seinem ernestinischen Rivalen Johann Friedrich dem Mittleren. Der will die verloren gegangene Kurwürde von den Albertinern, denen August angehört, wiedererlangen. Ein Streit, der in die Geschichte als das "Grumbachsche Händel" eingeht und den letztlich der sächsische Kurfürst für sich entscheidet. Seinen Machtanspruch untermauert August u.a. eben durch den Bau von Schloss Augustusburg.

Kurfürst August I. (1526 -1586) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Doch Kurfürst August I. ist nicht auf Konflikte und Kriege aus. "Er legt in seinen politischen Entscheidungen ein gutes Geschick an den Tag", erzählt Claudia Glashauser, Museumleiterin auf Schloss Augustusburg. Von seinen vielfältigen Interessen weiß sie zu berichten: "Er hat selber vermessen. Er hat sich in Architektur, in Geometrie und Mathematik ausgekannt." So verwundert es nicht, dass nach heutigem Wissensstand Kurfürst August entscheidenden Einfluss auf die Gesamtkonzeption des Schlosses hat.