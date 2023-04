Tiervater Brehm ist sich sicher: Nistkästen sind nutzlos. Eine Erfahrung, die auch Hans von Berlepsch macht. Drei Viertel der Jungvögel sterben in den Tongefäßen und Holzkübeln. Da Meisen, Rotkehlchen und Rotschwänzchen, Kleiber und Wendehals gern verlassene Spechthöhlen nutzen, baut Berlepsch diese in Erlenstämmen nach. Und hat nach 15 Jahren des genauen Beobachten und Ausprobierens endlich Erfolg. Die Berlepsche Nisthöhle ist die Urmutter all der heutigen Meisen-, Spatzen-, Starenkästen, der Halbhöhlen für Rotkehlchen und Rotschwänzchen, der Baumläufer- oder Mauerseglerverstecke. Über hundert bringt er allein an seiner Wasserburg Seebach an, einige tausend im angrenzenden Park und seinem Waldbesitz im Hainich. Als dieser 1905 und 1921 von einer Insekteninvasion heimgesucht wird, bleiben Berlepschs Bäume weitgehend verschont.

Mit Büchern und Vorträgen popularisiert Berlepsch seine Idee vom Vogelschutz Bildrechte: THÜRINGER LANDESAMT FÜR UMWELT, BERGBAU UND NATURSCHUTZ

Der Freiherr ist als "Vogelbaron" eine Institution. Sein Buch "Der gesamte Vogelschutz" erlebt zwölf Auflagen und wird in viele Sprachen übersetzt. Förster und Bauern kommen zu Vorträgen und Seminaren nach Seebach, übernehmen Vogelschutzhecken und Nistkästen. Die Uni Halle ernennt den Autodidakten zum Ehrendoktor. 1908 erklärt die Preußische Regierung in Berlin das Seebacher Wasserschloss zur "Staatlich anerkannte(n) Versuchs- und Musterstation für Vogelschutz". Das ist Seebach bis heute geblieben. Wenn auch in den 1970/80er-Jahren mit einer kruden Auslegung des Themas Vogelschutz. Da werden am Wasserschloss Versuche mit Japanwachteln gemacht, denen Pflanzenschutzmittel ins Futter gemischt wird. So will man herausfinden, wie sich der hohe Pestizideinsatz auf den Feldern auf Vögel auswirkt. Heute dient die Vogelschutzwarte Seebach wieder dem Schutz der Vögel. Und wie zu den Zeiten ihres Gründers Sittich Hand von Berlepsch werden Seminare und Schulungen angeboten, Vögel gezählt und beringt, verletzte und kranke Tiere in Obhut genommen und aufgepäppelt.