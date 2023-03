Gemeindeschwestern waren typisch für das Gesundheitswesen der DDR auf dem Land. Seit Anfang der 1950er-Jahre halfen sie, Patienten in entlegenen Gebieten zu versorgen. Nötig ist das auch, weil es schon damals einen akuten Ärztemangel gibt – in der frühen DDR durch die Abwanderung vieler Mediziner in den Westen bedingt, der erst durch den Mauerbau 1961 unterbunden wird. Organisatorisch waren sie an Landambulatorien und staatliche Praxen angebunden, arbeiteten aber in der Praxis weitgehend selbstständig. Nach der Wiedervereinigung wurde das System der Gemeindeschwestern in den neuen Bundesländern abgeschafft. Seit 2006 gibt es vereinzelt Initiativen und Pilotprojekte, die das Konzept der Gemeindeschwestern aus DDR-Zeiten wieder aufgreifen, so in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen.