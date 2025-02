"Angelina, Angelina - please bring down your concertina and play a welcome for me, ´cause I´ll be coming home from sea", sang Harry Belafonte in einem seiner bekanntesten Calypsos. Die "Konzertina" war die Urform des Instruments um das es geht. Einer der ersten, der sie ab 1830 baute, war der Chemnitzer Instrumentenbauer Carl Friedrich Uhlig. Er nannte das Instrument noch "Harmonika". Erst Carl Friedrich Zimmermann aus dem erzgebirgischen Dorf Carlsfeld begann nach der Londoner Weltausstellung von 1851 seine Instrumente als "Konzertina" zu bezeichnen.