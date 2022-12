Die ersten Belege für Adventskalender gehen auf das Jahr 1851 zurück. In dieser Zeit gab es einen evangelischen Brauch, bei dem man täglich ein christliches Bild aufgehängt hat. Manche Familien zeichneten auch nur mit Kreide 24 Striche an die Wand oder die Tür. Die Kinder durften jeden Tag einen Strich wegwischen, um so die übrigen Tage bis Weihnachten im Blick zu behalten. Auch in katholischen Familien gab es ähnliche Traditionen. Hier wurde beispielsweise in die Weihnachtskrippe jeden Tag ein neuer Strohhalm gelegt, damit das Christkind an Heiligabend weich gebettet liegen konnte. Dabei gibt es noch viele weitere Belege für den kalendarischen Umgang mit der Vorweihnachtszeit, wie zum Beispiel Weihnachtsuhren mit täglich bewegenden Zeigern oder die Adventskerze, die jeden Tag bis zur nächsten Markierung abgebrannt wird und auch heute noch in einigen Haushalten zu finden ist. Letztendlich ging es bei all diesen christlichen Bräuchen vor allem darum, den Kindern zu zeigen, wie lange es noch bis Weihnachten dauert und ihnen die Vorfreude auf das Fest ein wenig unterhaltsamer zu gestalten.