Anselm Meyer: Die Umdeutung des Feiertags Christi Himmelfahrt ist nichts, was die Kirche, was wir uns wünschen. Dagegen vorzugehen, ist jedoch müßig. Wir sollten aber immer wieder einladend daran erinnern, dass die Ausflüge an einem schönen freien Tag im Mai* zwar eine nette Geschichte und per se nichts Schlechtes sind, jedoch einen religiösen Hintergrund haben. Und diesen Impuls nehme ich tatsächlich auch in Predigten auf: Der himmlische Vater ruft seinen Sohn aus dieser Welt zurück - das ist an diesem sogenannten Vatertag der gütige Vater, der seinen Sohn in der Vollkommenheit der Dreieinigkeit erwartet. So ist Gott universell an jedem Ort der Welt zur gleichen Zeit verfügbar. Ohne Himmelfahrt wäre das nicht gegeben, ebenso wenig wie "Er sitzt zur Rechten Gottes". Das sagt Paulus im Römerbrief (8,34). Man müsste einen Anknüpfungspunkt finden, den sogenannten Männertag mit dem kirchlichen Feiertag zu verbinden. Die Nähe zum Himmel zeigen auch wir in Zwickau - wie vielerorts in Deutschland - mit einem Gottesdienst im Freien, unter freiem Himmel.