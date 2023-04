1915 tritt Albert Sixtus eine Stelle als Lehrer an der Städtischen Realschule in Kirchberg an. Bereits im Jahr 1920 wird sein Buch "Der Zuckertütenbaum" mit Illustrationen von Richard Heinrich veröffentlicht. Auch der "Zuckertütenbaum" avancierte zum Kinderbuchklassiker. Doch es kommt noch besser. 1922 reimt Sixtus in der sächsischen Kleinstadt in der Nähe von Zwickau die ersten Verse des Kinderbuchs. Veröffentlicht wird der erste Band der Schulgeschichte von Hasengretchen, Hasenhans und dem alten Lehrer dann 1924. Damals beginnt ein neues Schuljahr immer in der Osterzeit.