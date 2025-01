Sicher hat man schon häufig die Formulierung "zwischen den Jahren" gehört. Diese Bezeichnung geht auf den zwölf Nächte dauernden Unterschied zwischen der Jahreseinteilung nach Mond- und Sonnenkalender zurück. Genau in diese Zeit fallen die sogenannten Raunächte. Die dazu gehörenden Tage nennt man Lostage. In einigen Gegenden beginnen sie am 21., in den meisten aber am 24. oder 25. Dezember. Auch den Begriff "Internächte" (in erzgebirgischer Mundart "Innernächt'") oder Unternächte kennt man im Erzgebirge. Jede Nacht steht jeweils für den zugehörigen Monat des neuen Jahres und lässt unter anderem einen Blick auf das Wetter zu. Auch das sogenannte Zwiebelorakel soll geeignet sein, um das Wetter vorauszusagen.

Die Rituale um diese besonderen Nächte nur ins Erzgebirge zu verorten wäre falsch. Auch im Norden und Westen Deutschlands, in der Schweiz und in Österreich sind Bräuche verbreitet, die auf die Raunächte zurückgehen. Im früheren Ostpreußen nahm man den Aberglauben ebenfalls sehr ernst und selbst in Griechenland kennt man den Brauch, zwischen Weihnachten und Neujahr keine Bett- und Tischwäsche zu waschen und das Haus auszuräuchern. Das hängt damit zusammen, dass der alte Aberglaube seinen Ursprung teilweise schon in der Antike hat, weshalb er auch in anderen europäischen Ländern anzutreffen ist. Gleichwohl wird die Tradition eben besonders im Erzgebirge nach wie vor gepflegt. Doch welche sind diese Bräuche und was sollen sie bewirken oder wovor schützen?

Woher kommt das Wort "Raunächte"? Sprachwissenschaftlich ist nicht genau geklärt, woher das "rauh" oder auch "rau" in dem Wort Raunächte kommt. Es könnte vom Räuchern kommen, da am Jahresende das Haus häufig durch Räuchern gereinigt wird. Es könnte aber auch auf einen Begriff aus der Kürschnerei zurückgehen. Dort kennt man das Wort "Rauhware" für Pelzwaren. Es würde außerdem einen Hinweis auf mit Fell bekleidete Dämonen geben, die in diesen Nächten in der "Wilden Jagd" ihr Unwesen treiben sollen und heute noch als Perchten im Alpenraum traditionell eine Rolle spielen.

Der Zeitraum zwischen Weihnachten und dem 6. Januar trägt auch die Bezeichnung "tote Tage". Von diesen Tagen wird in der Mythologie angenommen, dass die Gesetze der Natur außer Kraft gesetzt würden und die Seelen der Verstorbenen und Geister Ausgang hätten. In einigen Gegenden heißt es sogar, die Tiere könnten in diesen Nächten sprechen. Die geistige Welt soll in den Raunächten Verbindung zur realen Welt suchen. Auch darum sollen die Träume in diesen zwölf besonderen Nächten in Erfüllung gehen. Die Bräuche selbst unterscheiden sich von Ort zu Ort, doch einige tauchen überall auf.

Interview mit Anett Hering, Autorin des Buches "Die Rauhnächte - Im Fluss der Zeiten"*

Mein Opa war Schmied. Ich liebte es, bei ihm am Schmiedefeuer zu sitzen und seinen Geschichten über Elfen, Kobolde und andere Naturwesen zu lauschen. In den Raunächten hat er sich nachts den Wecker gestellt, um nachzusehen, wie das Wetter ist. Diese Beobachtungen hat er sich notiert, ebenso wie die Begegnungen oder Begebenheiten am Tag. Dieses Büchlein hat er immer wieder im Laufe des Jahres hervorgeholt und wusste für mich als Kind immer, was das neue Jahr bringt.



Welche der alten Rituale begehen Sie? Welches ist Ihnen besonders wichtig?



Es ist mir sehr wichtig, die Wohnung vor Beginn der Raunächte zu putzen und die Betten neu zu beziehen, weil natürlich zwischen Weihnachten und dem 6. Januar keine Wäsche gewaschen wird. Besonders wichtig ist mir das Ausräuchern der Wohnräume. Meistens erledige ich das am 28. oder 29. Dezember mit weißem Salbei, um schlechte Erfahrungen und Krankheiten des alten Jahres aufzulösen. Außerdem notiere ich mir - wie mein Opa - meine Träume und Begegnungen der zwölf Nächte und Tage. Außerdem orakel ich ein bisschen, z.B. beim Bleigießen in der Silvesternacht.

Sie ergänzen in Ihrem Buch die althergebrachten Bräuche durch eigene. Warum?



Ställe ausräuchern, eines der alten Rituale, halte ich für nicht mehr so zeitgemäß. Darum verbinde ich beispielsweise jeden Tag der Raunächte mit einem Edelstein, auch um Menschen heute zu erreichen. Das passt besser in unsere schnelllebige Zeit, hilft, sie zu durchbrechen. Auch ziehe ich ab und zu eine Tarotkarte.



Glauben Sie, dass die teils altmodisch anmutenden Bräuche noch in unser modernes Leben passen?



Geister austreiben vielleicht nicht mehr. Aber Vergeben und Loslassen ist heute genauso wichtig, ebenso die Dankbarkeit. Man muss das alte Brauchtum in die neue Sprache übersetzen, um es für uns in die neue Zeit hinüberzuretten.

Wie es im Brauchtum häufig geschieht, mischen sich christliche Rituale und alter Volksglaube miteinander. Letzterer bietet den Menschen in früheren Zeiten oft Erklärungen für die Naturerscheinungen, mit denen sie es in ihrem alltäglichen Leben zu tun hatten. Sturm, der nachts unheimlich klingt, wird dann eben manchmal mit übersinnlichen Erscheinungen erklärt - einmal mehr in den als magisch geltenden Tagen und Nächten. Pfiff beispielsweise der Sturm laut durch die Wälder, Wiesen oder Dachböden, erscheint das "Wilde Heer", das draußen umhertobt, nicht weit hergeholt. In diesen besonderen Nächten soll demnach also eine Horde wilder Reiter mit lautem Getöse durch die Lüfte ziehen. Wer die Wilde Jagd hört, muss der Überlieferung zufolge mit Unheil rechnen. Der Legende nach ziehen in der wilden Jagd böse Geister und Menschen mit, die eines gewaltsamen Todes gestorben sind. Der Anführer des Zuges ist territorial unterschiedlich. Oft soll es im Erzgebirge Wotan bzw. Odin oder Frau Holle sein.

Aus diesem Grund darf in den Internächten keine Wäsche, insbesondere keine weiße Tisch- und Bettwäsche gewaschen und aufgehängt werden. Die bösen Geister könnten sich in den auf der Leine hängenden Wäschestücken verfangen und im neuen Jahr bleiben. Eine andere Auslegung besagt, dass die weißen Tücher im neuen Jahr als Leichentücher benutzt würden, also jemand sterben werde. Andernorts heißt es nur, dass die Wäsche den Tanz der Engel auf dem Dachboden stören würde.