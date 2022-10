Bereits seit 1885 wird bei der Firma Auhagen gepresst, bedruckt, gefaltet. Das traditionsreiche Familienunternehmen stellt in Marienberg seit den 1950er-Jahren auch Zubehör für Modelleisenbahnen her. Herrin über das Marienberger Modellbau-Unternehmen ist in vierter Generation Ute Hofmann-Auhagen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK