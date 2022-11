Leipzig, am Morgen des 10. November 1938: Synagogen und Kaufhäuser jüdischer Eigentümer brennen, Friedhöfe, Schulen, Geschäfte und Wohnhäuser werden geplündert. 15.000 Juden leben damals in der Stadt und erfahren brutale Gewalt und offenen Hass von SA und SS , aber auch von einstigen Nachbarn und Kollegen. Nicht nur in Leipzig, im ganzen Reich werden Synagogen zerstört, Juden misshandelt und verhaftet. Es gibt Hunderte Tote.

Der Antisemitismus ist keine Erfindung Adolf Hitlers. Schon Jahrhunderte zuvor war die jüdische Minderheit in vielen Ländern Europas Sündenbock für Unglück und Katastrophen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fanden antisemitische Hetzschriften weite Verbreitung. In der Weimarer Republik nährten empfundene Kriegsschmach und die Dolchstoßlegende den Glauben an eine jüdische Weltverschwörung. Diese Tendenzen haben die Nationalsozialisten systematisiert. Staatliche Ausgrenzung und Verfolgung schlossen sich dem Boykott von 1933 an. Schritt für Schritt schränkten Gesetze und Verbote das Leben der Juden ein und bedrohten jeden Einzelnen von ihnen in seiner Existenz.