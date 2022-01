Im Sommer 1940 dringen beunruhigende Nachrichten aus Auschwitz nach draußen. Damals ist das noch kein Vernichtungslager, sondern "nur" ein gewöhnliches KZ, im Mai 1940 gerade erst gegründet. Und schon das Wenige, was man in Erfahrung bringen kann, ist beunruhigend. Auch wenn es zu dieser Zeit noch keine Gaskammern gibt, ist die Sterblichkeit durch Hunger, kräftezehrende Schwerstarbeit und willkürliche Misshandlungen sehr hoch.

Um Genaueres zu erfahren und Widerstandsstrukturen im Lager aufzubauen, beschließt die polnische Widerstandsbewegung, einen Freiwilligen ins Lager zu schleusen – ein äußerst gefährliches Unterfangen. Doch es findet sich ein Mutiger: Witold Pilecki, bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges Landgutsbesitzer und Reserveoffizier, nun im Widerstand aktiv.

Pilecki lässt sich freiwillig nach Auschwitz deportieren…

Doch wie kommt man überhaupt ins Lager? Eine Gelegenheit bietet sich bei einer großen Verhaftungswelle am 19. September 1940 in Warschau. An diesem Tag umstellen die Deutschen Dutzende Häuser in der besetzten polnischen Hauptstadt, durchkämmen Wohnung für Wohnung und verhaften alle Männer im Alter zwischen 18 und 45 Jahren. Obwohl Witold Pilecki rechtzeitig vom Hausmeister gewarnt wird, flüchtet er nicht und lässt sich seelenruhig verhaften.

Pilecki-Denkmal in Warschau: In Polen wird Witold Pilecki als Held verehrt. Im Ausland ist er dagegen noch relativ unbekannt. Bildrechte: dpa Zwei Tage später kommt er nach Auschwitz und kann sich sofort überzeugen, welch grausamer Ort das ist. Kaum verlassen die Gefangenen die Eisenbahnwaggons, werden sie als "polnische Banditen" beschimpft, mit Stöcken geschlagen und mit abgerichteten Hunden bedroht. Kranke und Schwache werden von den Kapos sofort getötet, erinnert sich Pilecki später, ebenso diejenigen, die sich als Priester oder Richter zu erkennen geben.

In seinem später verfassten Bericht schreibt Pilecki: "Hier wurden mir die ersten zwei Zähne ausgeschlagen, weil ich das Schild mit meiner Häftlingsnummer in der Hand hielt und nicht zwischen den Zähnen, wie sich der "Bademeister" das an diesem Tag gewünscht hatte. Eine massive Holzlatte landete in meinem Gesicht. Ich spuckte zwei Zähne aus."

…und baut im KZ den Widerstand auf

Trotz des Terrors beginnt Pilecki sofort, Widerstandsstrukturen aufzubauen. Nach und nach spricht er Mithäftlinge an, die ihm vertrauenswürdig und geeignet erscheinen, und bildet kleine Gruppen von ungefähr fünf Mann, die aus Sicherheitsgründen voneinander nichts wissen – damit sie im Fall einer Verhaftung nur wenige Mitstreiter verraten können. Jede dieser "oberen Fünfergruppen", wie Pilecki sie nennt, begreift sich als Leitung des Lagerwiderstands und gründet weitere Widerstandszellen, die ihrem Befehl unterstehen. Da es Pilecki immer wieder gelingt, sein Arbeitskommando zu wechseln, kann er immer neue Leute dazugewinnen und mehrere "Fünfergruppen" gründen.

Die Ziele der Widerstandsbewegung sind an die Bedürfnisse und die bescheidenen Möglichkeiten im Lager angepasst: Mithäftlinge psychisch aufbauen, zusätzliche Lebensmittel und Kleidung besorgen und Informationen nach außen schmuggeln. Langfristig bereiten die Häftlinge außerdem einen Aufstand vor, denn sie hoffen, dass Partisaneneinheiten das Lager eines Tages angreifen, um sie zu befreien – in diesem Fall wollen sie sich den Kämpfen anschließen. Doch diese Hoffnung wird sich nie erfüllen. Die Überlebenschancen in Auschwitz sind vom Arbeitskommando des Häftlings abhängig. Wer im Freien körperlich schuften muss, hat schlechte Karten. Bildrechte: dpa

Wie überlebt man Auschwitz?

Doch wie ist eine solche Arbeit in der Hölle von Auschwitz überhaupt möglich? Wie kann Pilecki angesichts des unvorstellbaren SS-Terrors seine Mission erfüllen? Schließlich lauern im Lager überall Gefahren, der Tod ist allgegenwärtig und die Überlebenschancen eines einzelnen Häftlings gering. Viele sind schon wenige Monate nach der Einlieferung psychisch und körperlich am Ende – menschliche Wracks, die kurz vor dem Verhungern stehen und im Lagerjargon "Muselmänner" genannt werden.

Doch die KZ-Häftlinge sind in ihrem Leid nicht alle gleich. Die Überlebenschancen hängen grundlegend von der Art der geleisteten Arbeit ab. Schwere Schufterei im Freien ist der direkte Weg ins Krematorium. Etwas besser sind diejenigen dran, die unter einem Dach arbeiten können. Als Glückspilze werden Häftlinge beneidet, die in der Landwirtschaft oder Lagerküche Zugang zu Lebensmitteln haben. Die besten Karten im täglichen Überlebenskampf haben schließlich Funktionshäftlinge, Büroangestellte ("Schreiber") und diejenigen, die aufgrund ihres Berufs für die SS besonders nützlich sind. Diese Häftlinge genießen eine privilegierte Stellung und können in einem begrenzten Rahmen auch anderen helfen.

Häftlingsärzte im Lagerwiderstand

Auf solche privilegierten Häftlinge stützt sich auch die konspirative Arbeit von Witold Pilecki. Einen besonderen Stellenwert haben dabei Häftlingsärzte im "Häftlingskrankenbau", allen voran Dr. Władysław Dering, der zu Pileckis engsten Mitverschwörern gehört. Häftlingsärzte arbeiten als eine Art Aushilfe mit begrenzten Befugnissen, denn das Sagen haben die SS-Ärzte – dennoch besitzen diese zu Handlangern degradierten Mediziner großen Gestaltungsspielraum.

Der "Häftlingskrankenbau" spielt eine zentrale Rolle im Lagerwiderstand. Engagierte Ärzte versuchen hier, ihren Mitgefangenen zu helfen. Besonders brutale Kapos werden mit einer tödlichen Injektion "beseitigt". Bildrechte: imago/Peter Widmann Mit Hilfe geschmuggelter Medikamente und Typhus-Impfstoffe können sie vielen Gefangenen das Leben retten. Sie verlängern den Krankenhaus-Aufenthalt besonders geschwächter Häftlinge, damit diese wieder zu Kräften kommen können. Steht jedoch eine Selektion an, bei der SS-Ärzte die Schwächsten in die Gaskammer aussortieren sollen, können Häftlingsärzte eine vorzeitige Entlassung veranlassen, um potentielle Delinquenten zu retten. Auch Häftlinge, die von den Kapos besonders verfolgt und misshandelt werden, können im Krankenhaus vorübergehend Zuflucht finden. Nach der Entlassung haben sie die Chance, in ein anderes Arbeitskommando zu kommen.

Um zusätzliche Lebensmittelrationen zu gewinnen, werden die Todesmeldungen außerdem verzögert erstellt – so kann die Portion des Verstorbenen einem anderen zugutekommen. Bei Häftlingen, die in ein anderes KZ versetzt werden sollen, für den Lagerwiderstand aber unentbehrlich sind, wird eine Krankheit simuliert, denn Kranke werden von der Transportliste gestrichen. Die Ärzte rufen künstlich ein heftiges, kurzes Fieber hervor oder unterweisen den Betroffenen, wie er eine Blinddarmentzündung vortäuschen kann.

Todesurteile des Lagerwiderstands

Schließlich werden im "Häftlingskrankenbau" auch Denunzianten aus den Reihen der KZ-Insassen und diejenigen Funktionshäftlinge "liquidiert", die ihre Mitgefangenen besonders unmenschlich behandeln. Die Durchführung beschreibt der polnische Historiker Adam Cyra in seiner Pilecki-Biografie. So wird den Delinquenten im "Revier" beispielsweise eine tödliche Spritze verabreicht oder aber eine "normale" Spritze mit einer rostigen Nadel, was eine tödliche Infektion zur Folge haben kann. In anderen Fällen stellen Häftlingsärzte absichtlich eine falsche Tbc-Diagnose, wohl wissend, dass Tbc-Kranke von der SS mit einer Phenolspritze getötet werden. Wieder andere lässt man im Krankheitsfall durch unsachgemäße Behandlung einfach sterben.