Als Funktionshäftlinge bezeichnet man KZ-Gefangene die von der SS als Aufseher der anderen Häftlinge im Arbeitseinsatz oder zu anderen Kontroll-, Ordnungs- und Verwaltungsaufgaben herangezogen wurden. Solange sie ihre Aufgaben zur Zufriedenheit der SS erledigten, blieben ihnen Übergriffe und körperliche Schwerstarbeit erspart. Sie bekamen eine bessere Verpflegung und besondere Privilegien und Vergünstigungen, wie die Zuteilung von Alkohol oder den Besuch von Lagerbordellen. Ihre Überlebenschancen waren um ein Vielfaches höher als die der gewöhnlichen KZ-Häftlinge.



Die SS konnte auf diese Weise Wachmannschaften und damit Kosten einsparen sowie Häftlinge untereinander entsolidarisieren. Manche Funktionshäftlinge standen SS-Männern in der Brutalität in nichts nach. Wenn sie andere Gefangene bestahlen, misshandelten oder töteten, mussten sie keine Konsequenzen befürchten. Es gab aber Funktionshäftlinge, die sich korrekt benahmen oder ihren Leidensgenossen sogar halfen.



Innerhalb der Gruppe der Funktionshäftlinge gab es eine weitere Hierarchie. Der Lagerälteste war unmittelbar dem Schutzhaftlagerführer der SS unterstellt, musste seine Befehle umsetzen und für einen reibungslosen Ablauf des Lageralltags sorgen. Ihm unterstanden die Blockältesten, die für eine bestimmte KZ-Baracke (im Lagerjargon "Block") zuständig waren. Eine Ebene tiefer in der Hierarchie standen die Stubenältesten, die für Hygiene und Ordnung in den jeweiligen Schlafräumen ("Stuben") zu sorgen hatten. Kapos waren eine Art Vorarbeiter und standen einem Arbeitskommando vor.



Funktionshäftlinge arbeiteten außerdem in der Verwaltung des Lagers, zum Beispiel als "Schreiber" in der Schreibstube, oder im Krankenrevier als Pfleger und Häftlingsärzte.