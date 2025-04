Hat es die Selbstbefreiung des KZ Buchenwald also doch gegeben? Die tatsächliche Chronologie des Geschehens lässt mehrere Deutungen zu. Am Morgen des 11. April 1945 nähern sich Einheiten der amerikanischen Armee dem Lager. Um 10 Uhr kündigt der SS-Kommandant von Buchenwald, Hermann Pister, dem Lagerältesten den Abzug der Wachmannschaften an. Eine halbe Stunde später mobilisiert das Internationale Lagerkomitee die Widerstandsgruppen und gibt die illegal besorgten Waffen aus. Die Häftlinge besetzen die Wachtürme, übernehmen ohne große Gegenwehr das Lager und jagen in der Umgebung flüchtige SS-Leute. Am Nachmittag treffen die ersten Amerikaner im Lager ein. War es also tatsächlich eine Selbstbefreiung, wie es in der DDR dargestellt wurde?



Der Politikwissenschaftler Ulrich Peters, der den kommunistischen Widerstand in Buchenwald erforscht hat, hält diese Interpretation für nachvollziehbar: "Die Entscheidung: Wir nehmen das in die Hand und bereiten uns langfristig auf die finalen Tage vor - das ist natürlich auch ein Akt von Selbstbefreiung." Allerdings wäre der Begriff Befreiung passender, findet der Historiker. Denn ohne die herannahenden amerikanischen Truppen wäre die SS nicht geflohen und die Häftlinge hätten das Lager nicht übernehmen können.