Henri Friedrich richtet sie direkt an Angela Merkel, verbunden mit der Frage, wie in ihrer Kindheit in der DDR über den Nationalsozialismus gesprochen wurde. "Wir haben viel über die NS-Zeit gesprochen in der Schule", so Merkel. "Aber worüber wir nicht gesprochen haben, war die Ermordung der Juden, die Shoah. Mit Blick auf die heutige Zeit habe ich das Gefühl, wir waren in unserer Gesellschaft an diesem Punkt schon einmal weiter."