Häftlinge für Zwangsarbeit auszubeuten, auch deren Tod durch Arbeit in Kauf zu nehmen, war das, was ein KZ in Sinne der NS-Herrschaft spätestens zu Kriegsbeginn leisten musste. Erprobt wird die Idee aber schon ab der Machtübernahme 1933. In den Konzentrationslagern ist Zwangsarbeit – auch mit tödlichen Folgen – von Beginn an üblich. Doch die Metamorphose zum profitablen "Unternehmen" dauert einige Jahre. Auch die SS – Herrscher über die KZ – musste erst ein System entwickeln, welches alle Interessen der Nazis erfüllte: Ein KZ sollte der Abschreckung dienen, als Besserungsanstalt, als Folterkammer, Hinrichtungsstätte und Menschenversuchsanstalt. Und eben auch als Zwangsarbeiter-Reservoir.