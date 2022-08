Eine Szene, die Leni Riefenstahl am besten beschreibt, ist folgende: Leni, am 22. August 1902 in Berlin geboren, will als Mädchen Tanzunterricht nehmen. Der Vater, ein Geschäftsmann, lehnt das entschieden ab. Doch Leni, die als willensstark, ehrgeizig und vielseitig interessiert gilt, geht mit dem Wissen ihrer Mutter trotzdem tanzen. Als das Komplott der beiden auffliegt, droht der Vater mit Scheidung. Schlussendlich folgt er doch dem Willen seiner Tochter und meldet sie danach selbst bei der berühmten russischen Tänzerin Eugenie Eduardowa an.

Der Film als neue Aufgabe

Doch die Tanzkarriere von Riefenstahl kommt auf Grund vieler Knochenbrüche nicht zustande. Über Umwege gerät sie an den Begründer des "Bergfilm"-Genres: Arnold Franck. Von ihm lernt sie, mit der Kamera umzugehen.

Er lehrte mich, dass man alles gleich gut fotografieren müsse: Menschen, Tiere, Wolken, Wasser, Eis ... Bei jeder Aufnahme gehe es darum, das Mittelmaß zu überschreiten, von der Routine wegzukommen und alles möglichst mit einem neuen Blick zu sehen. Leni Riefenstahl zitiert nach: Anna Maria Sigmund - "Die Frauen der Nazis"

Zwar übernimmt sie in einigen Heimatfilmen Rollen als Schauspielerin, doch so richtig kommt auch die Schauspielerkarriere nicht in Fahrt. So gründet sie 1931 eine eigene Filmproduktionsgesellschaft.

Riefenstahl als Schauspielerin im Film "Weiße Hölle am Piz Balü" Bildrechte: IMAGO Ich fühlte, dass der Film eine Aufgabe für mich sein könnte, ein neuer Inhalt. Leni Riefenstahl zitiert nach: Anna Maria Sigmund - "Die Frauen der Nazis"

"Sehr geehrter Herr Hitler ..."

Als sie 1932 ihren Film "Das blaue Licht - Eine Berglegende aus den Dolomiten" auf einer Tournee vorstellt, besucht sie einen Auftritt von Adolf Hitler im Berliner Sportpalast. Riefenstahl ist begeistert und schreibt Hitler einen Brief.

Sehr geehrter Herr Hitler, vor kurzer Zeit habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine politische Veranstaltung besucht ... Ich muss gestehen, dass Sie und der Enthusiasmus der Zuhörer mich beeindruckt haben. Mein Wunsch wäre, Sie persönlich kennen zu lernen ... Leni Riefenstahl zitiert nach: Anna Maria Sigmund - "Die Frauen der Nazis"