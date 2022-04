Hitlers Hunde Deutscher Schäferhund: Von den Nazis verehrt und in der DDR als Waffe missbraucht

Kaum eine Hunderasse wird so verehrt und ist gleichzeitig mit so vielen Klischees behaftet wie der Deutsche Schäferhund. Diese Hunde sind ausdauernd und stark, gelten aber auch als besonders treu und gehorsam. Bei den Nationalsozialisten wurden sie für Propagandazwecke missbraucht und als Rasse-Ikone inszeniert. In der DDR hat man die Schäferhunde für den Grenzschutz abgerichtet. Was ist geblieben von der Zucht, die einst den totalitären Regimes diente?