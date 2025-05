Das Idealbild der Frau im Nationalsozialismus ist die deutsche Mutter, die ihre Aufgabe, so der Nazijargon, "in der Reproduktion des deutschen Volkskörpers" und in der Erfüllung der häuslichen Tätigkeiten sieht. Endlich, so scheint es, wird die "biologische Funktion" der Frau vom Staat gebührend anerkannt. "Mutter, Deine Söhne sind die Zukunft des Staates", propagieren die Nazis.