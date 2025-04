Zwischen Begeisterung, Bereicherung und der Erleichterung, nicht zu denen zu gehören, die aus der vermeintlichen "Volksgemeinschaft" ausgestoßen wurden, schauten die Menschen zu, klatschten Beifall oder wandten sich resigniert ab. Manche hielten ihre Gedanken auch in Tagebüchern fest. In der neuen Doku-Reihe: "Hitlers Volk: Ein deutsches Tagebuch" in der ARD Mediathek, werden Frauen und Männer vorgestellt und Auszüge aus ihren Tagebüchern. Wie beispielsweise Inge Thiele (Name geändert) aus Castrop im Ruhrgebiet.

Ihre Einträge zeigen nichts von dem Unrecht, das in Deutschland seit 1933 geschah: keine Verhaftungen, keine Rassen-Gesetze, keine Ausgrenzung und Demütigung der jüdischen Bevölkerung. Sie war davon nicht betroffen, schrieb über Ereignisse, die für sie selbst wichtig waren. Und das waren ganz andere. Inge war begeisterte Sportlerin und verfolgte stolz die Olympischen Spiele, fieberte am Radio mit. In ihrer Tagebuchaufzeichnung schilderte sie ihre Eindrücke so: "Februar 1936. Ich stell' mir das ja wunderbar vor, eine glitzernde Eisfläche, darauf tänzelnde Menschen, mit wunderbaren, durchtrainierten Körpern, strahlende Sonne am blauen Himmel, weiße Bergkuppen im Hintergrund. Wenn man das Anfeuern oder den Beifall des Publikums hörte, dann konnte ich laut aufjubeln vor Freude. Auch unser Führer wurde gefeiert und von den anderen Nationen immer wieder geehrt mit dem deutschen Gruß."

Sie beschäftigte, ob sie freiwillig den Arbeitsdienst leisten soll oder lieber eine bezahlte Arbeit annehmen. In ihrem Tagebuch schrieb sie: "Ich habe jetzt das Antragsformular für den weiblichen Arbeitsdienst in den Händen. Ohne Geld zu arbeiten – über die Idee lachen sie alle hier, sie erklären mich für verrückt, das könnten sich nur wohlhabende Töchter erlauben. Selbst Papa redet so, da kann man irre werden. Wenn ich den Führer höre, dann opfert man gern das halbe Jahr, es ist ja auch fürs Leben."