Fritz Saukel wird am 27. Oktober 1894 in Haßfurt geboren. Seine Karriere beginnt als SA-Mann der ersten Stunde. 1925 ernennt ihn Hitler zum Gaugeschäftsführer in Thüringen und zwei Jahre später zum Gauleiter, mit Sitz in Weimar. 1929 tritt er erstmals als Abgeordneter der NSDAP in den Thüringer Landtag ein. Drei Jahre später steht er an der Spitze der Landesregierung.



In seiner Amtszeit ist er auch beteiligt am Bau des KZ Buchenwald 1937. Sein Ziel ist es, in Thüringen eines der größten Rüstungsunternehmen in Deutschland aufzubauen. 1942 wird er zum "Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz in Deutschland" ernannt, was ihn zum Hauptverantwortlichen für die Verschleppung von Millionen Menschen aus ganz Europa macht. Dafür wird er bei den Nürnberger Prozessen am 16. Oktober 1946 zum Tode verurteilt.