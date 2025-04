1923 entschließt sich Bonhoeffer zum Theologiestudium – seine christliche, aber nicht sehr religiös geprägte Familie zeigt sich von seinem Studienwunsch nicht gerade begeistert. Bis 1927 studiert er evangelische Theologie in Tübingen, Rom und Berlin, wo er promoviert. Ein Jahr später zieht es ihn ins Ausland: An der deutschen Kirche in Barcelona absolviert Dietrich Bonhoeffer sein Vikariat. Danach folgt die Habilitation mit gerade 24 Jahren an der Universität Berlin.

Wir sind stumme Zeugen böser Taten gewesen, wir sind mit vielen Wassern gewaschen, wir haben die Künste der Verstellung und der mehrdeutigen Rede gelernt, wir sind durch Erfahrung misstrauisch gegen die Menschen geworden und mussten ihnen die Wahrheit und das freie Wort oft schuldig bleiben, wir sind durch unerträgliche Konflikte mürbe oder vielleicht sogar zynisch geworden - sind wir noch brauchbar? Theologe Dietrich Bonhoeffer, 1943

New York - wo Kirche berührt

Bildrechte: picture-alliance/dpa Der dann folgende Studienaufenthalt in New York am Union Theological Seminary wird ihn nachhaltig prägen. Bonhoeffer lernt dort die Gottesdienste der schwarzen Gemeinden in Harlem kennen, ihre Musik, die Spirituals. Am meisten beeindruckt ihn aber der leidenschaftliche Stil des Predigens. In der Zeit wirtschaftlicher Not und Verelendung erkennt er, dass die Kirche hier ganz praktisch den Schwächeren hilft, gerade mit dem konkreten politischen und sozialen Engagement für die Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung.



Später wird er sagen, dass er in den Vereinigten Staaten zum Christ geworden sei, zuvor sei er nur Theologe gewesen. Bonhoeffer ist einer der ersten, der die Kirche in Deutschland dazu auffordert, ihre Stimme für die Juden zu erheben.

Nach seiner Rückkehr aus Übersee wirkt er in Berlin als Studentenpfarrer. Von 1933 bis 1935 nimmt er eine Pastorenstelle an der deutschen evangelischen Gemeinde Londons an. Schon kurz nach Hitlers Machtergreifung tritt Dietrich Bonhoeffer der Bekennenden Kirche bei, für die er ab 1935 das Priesterseminar in Finkenwalde/Pommern leitet. Noch im selben Jahr lässt der Reichskirchenminister das Seminar für illegal erklären, 1937 wird es endgültig geschlossen. All diese Repressalien halten Bonhoeffer aber nicht davon ab, weiterhin zu unterrichten - und zwar heimlich.