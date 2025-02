"Das Ziel der Deutschen war es, Feuerstürme in London zu erzeugen. Das war das Ziel der Luftstreitkräfte. Es reichte nicht aus, einfach Brandbomben abzuwerfen und Brände zu legen. Sie wollten ein Feuer entfachen, das die Atmosphäre zerreißt, das eine Meile hoch in den Himmel lodert und alles im Umkreis in Asche verwandelt. Aber solche Feuerstürme konnten sie in London nicht erzeugen. Die Gebäude standen zu weit auseinander und sie waren nicht aus Holz."

Einer der bis dahin schwersten Angriffe trifft Coventry im November 1940. Auch wenn das eigentliche Ziel die Industrieanlagen der Stadt waren, werden 60.000 Gebäude zerstört und der Tod von Hunderten von Zivilsten in Kauf genommen. Für Sinclair McKay eine Zäsur. "Die Bombardierung Coventrys in jener Nacht im November 1940 war von ungekanntem Ausmaß. Ein Horror, den man so noch nie zuvor im Krieg gesehen hatte. Plötzlich fielen die Bomben, es brannte und die Flammen loderten bis in den Himmel. Coventrys große Kathedrale wurde komplett zerstört. Die Bleirohre der Dachrinnen, wurden durch die Hitze so heiß, dass sie zu schmelzen begannen und hinunterliefen. Es gab also nicht nur Tote in einem entsetzlichen Ausmaß, sondern es war ein absolut obszönes und erschreckendes Spektakel. Coventry war weg. Diese wunderschöne historische Stadt war verschwunden und nur noch ein rauchendes Loch in der Erde. Von diesem Zeitpunkt an, gab es in der britischen Öffentlichkeit ein Gefühl von Enthemmung in Bezug auf den Krieg und die Naziführung. Um sie zu stoppen, wurde jedes Mittel legitim - auch Flächen-Bombardierung."